Un murale per Ibrahim Sant’Eusebio ricorda il 13enne morto annegato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Unin ricordo diBen Bajjar, ilal lago di Lecco a novembre. "Dalla collaborazione con l’amministrazione nascerà “Vento in faccia” - annuncia l’educatrice di Fondazione oratori milanesi Marta Galbiati -. Un modo per trasmettere un messaggio di speranza a tutta la cittadinanza e dare al quartiere un angolo di colore. È l’inizio di un cammino insieme che sappia orientare verso la cura, il bello e la partecipazione". Nei giorni scorsi è stato sottoscritto un patto di bene comune tra il municipio e la parrocchia. Grazie all’attività di due educatori di Fom, Marta Galbiati e Davide Manzo, verrà realizzato unin via Alberto da Giussano 3.