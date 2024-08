Ristorante nel mirino dei ladri Due furti in solo una settimana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Prima hanno preso di mira i distributori per bambini, quelli che erogano palline e sorprese inserendo le monete, svaligiando il bottino. Poi, non contenti, hanno rubato la telecamera di sorveglianza, rivoltando anche i rilevatori di movimento che, al passaggio di qualcuno, illuminano parzialmente il raggio d’azione. Non c’è pace per il locale Saloon Ristopub, locale in via Budria a Coccolia, che nelle scorse settimane è stata vittima di due, avvenuti nella giornata di riposo del, il martedì. Visite studiate a tavolino, nel pieno delle ore notturne. Tra le quattro e le cinque, infatti, "due soggetti hanno scassinato le macchinette che abbiamo all’esterno del locale, nel giardino.