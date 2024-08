Che schifo è successo ancora Olimpiadi l’atleta nuota nella Senna e quello che scopre poco dopo sul suo corpo è atroce

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 11 agosto 2024)a Parigi, altro clamoroso caso. Non finiscono le polemiche sull’organizzazione dell’importante evento che si sta svolgendo in Francia. In queste settimane abbiamo assistito alla cacciata di un’atleta e soprattutto alle tante accuse di cibo scadente, troppo caldo ed altro. Inoltre un atleta è stato arrestato perché trovato in possesso di droga, un altro è stato accusato di molestie. Se a tutto ciò aggiungiamo anche le polemiche legate alla pugilessa algerina con elevati livelli di testosterone e all’inquinamento dellail quadro è completo. Ah, c’erano state critiche anche sull’inaugurazione, ma andiamo avanti. Moltitori si sono lamentati delle condizioni dell’acqua dellae un’atleta è stata ricoverata perché ha contratto un virus. Proprio nelle scorse ore c’è stato un altro clamoroso caso. Leggi anche: “Ho vomitato sangue”.