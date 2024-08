Inflazione quali prodotti hanno subito i maggiori rincari a luglio | le città più care d’Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 10 agosto 2024) Per le famiglie, l’estate 2024 verrà ricordata come una delle più. L’ha portato ad aumenti vertiginosi su alcuni, come gli alimenti e i biglietti per i trasporti. Ma ci sono anche novità positive nel listino dei prezzi; secondo Assoutenti, che ha condotto un’indagine utilizzando i dati definitivi dell’Istat sull’, è possibile individuare sia i beni e servizi cheaumenti di prezzo, sia quelli che, al contrario,visto una diminuzione rispetto all’anno scorso.alimenti sono aumentati di prezzo eno Secondo l’Istat, ai prezzi aumentano del +0,4% rispetto a giugno e del +1,3% su base annua. Un balzo significativo rispetto alla stagnazione dei prezzi vista nella prima parte dell’anno, quando l’era rimasta sempre sotto il punto percentuale.