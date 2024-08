Incidente mortale | giovane motociclista perde la vita a 24anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) Foto di repertorioTragedia sulle strade della provincia di Cremona, dove unha perso lain unstradale verificatosi nella mattinata di venerdì. La vittima è Jacopo Francesco Gottardo, 24 anni, residente a Liscate (Milano). L’è avvenuto intorno alle 10.30 lungo il tratto di strada che collega Pandino a Rivolta d’Adda.Leggi anche: Silvia Coppolino muore a 24 anni per un malore improvviso: era in vacanza con la mamma Secondo le prime informazioni raccolte, ilera alla guida della sua Triumph 675 Triple quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un camion che lo precedeva. A seguito dell’urto, la moto è stata proiettata nella corsia opposta dove è sopraggiunta una Mercedes Gla. Il conducente dell’auto non ha avuto il tempo di reagire e l’impatto è stato inebile.