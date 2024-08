Gragnola ritorna al Medioevo Tre sere da vivere nel passato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Oggi la prima delle ‘Trenel’ che ricreeranno l’atmosfera medievale nel suggestivo borgo difacendo rii fasti e le tradizioni tipiche dell’epoca in cui le Casate dei Malaspina e dei Bianchi d’Erberia erano gli incontrastati signori di quella parte di Lunigiana. Per tre giorni, da oggi a domenica, la borgata verrà divisa in cinque aree di spettacolo: Campo Sportivo, Accampamento dei Liguri Apuani, Ponte sul Fiume Lucido, Piazza San Nicola ed il Borgo. In queste aree si alterneranno spettacoli mozzafiato messi in scena da artisti giunti da tutta Italia, si alterneranno imponenti scenografie, giochi e animazioni, figuranti e tanto altro. Un suggestivo viaggio nel tempo a partire dalle 18 di oggi.