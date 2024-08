Frane e rischi idraulici due milioni per la prevenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) PERUGIA – Via libera a otto importanti interventi per la tutela e la salvaguardia del territorio umbro, con un finanziamento complessivo di 1,925di euro. La Giunta regionale ha approvato il piano delle opere e assegnato ai soggetti attuatori i relativi finanziamenti, a valere sulle risorse del Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, assegnate per l’annualità 2023 all’Umbria per la realizzazione di misure didelo di dissesto idrogeologico nei territori montani. Due le tipologie di azioni:o idrogeologico da frana, al quale è stato attribuito l’importo di 965mila euro, eo idraulico, finanziato con i restanti 960mila euro.