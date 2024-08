Cosa c’è dietro al flop del ritorno di Katy Perry | parla un esperto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 10 agosto 2024) Nessuno si aspettava chepotesse tornare ai fasti del 2009/13, ma le cose sono andate peggio del previsto con questo nuovo comeback. Woman’s World è sprofondata in tutte le classifiche mondiali, la popstar è corsa ai ripari sfornando un secondo singolo, Lifetimes, brano estivo, danzereccio e orecchiabile, ma che un decennio fa sarebbe stato estratto come quinto o sesto singolo di un disco di successo. Come volevasi dimostrare Lifetimes non sta andando bene, su iTunes è primo solo in Bolivia, Brasile e Laos e su YouTube ha totalizzato 1,3 milioni di visualizzazioni in due giorni. E deldella cantante si è occupato Business Insider, che ha chiesto l’intervento di undi pubbliche relazioni. Nel dubbio Romagaga festeggia (solo i veri intenditori del pop trash si ricorderanno) ‘LIFETIMES’ bydebuts at #145 on Global Spotify with 1.42 million streams.