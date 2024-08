Nico Ambrosone FI | Raddoppio risorse del credito d’imposta Zes Unica Mezzogiorno è un’opportunità storica per lo sviluppo del Sud

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’importante decisione del Consiglio dei Ministri di raddoppiare ledestinate alZes, portando l’ammontare degli investimenti agevolati da 1,6 miliardi di euro a oltre 3,2 miliardi rappresenta un segnale concreto per il rilancio economico del Sud e apre nuove opportunità per il tessuto produttivo del. In questo contesto di crescita e, Forza Italia sottolinea l’importanza cruciale di dotare l’ASI di Benevento delle competenze enecessarie per sfruttare appieno questa opportunità. Il rafforzamento delle strutture locali, infatti, è essenziale per garantire che i fondi stanziati possano essere utilizzati in modo efficiente e strategico, favorendo l’attrazione di nuovi investimenti e la creazione di posti di lavoro.