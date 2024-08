LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellacani sogna il podio dal trampolino

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella nona giornata di gare deiin questedi2024. Ci avviciniamo sempre di più al culmine del programma previsto all'Aquatics Centre della capitale francese: quest'oggi vedremo disputarsi i preliminari della piattaforma dai dieci metri al maschile e l'ultimo atto daltre metri femminile. L'Italia si può giocare qualcosa di importante nella finale daltre metri. Sarà alla via della gara Chiara. La giovane romana ha chiuso la semifinale in un'ottima terza posizione, disputando una prova davvero convincente. L'azzurra può giocarsi un posto sul: il compito sarà tutt'altro che facile, ma bicrederci. La 21enne capitolina se la vedrà principalmente con la cinese Chang Yani, apparsa non brillante nelle due prove disputate.