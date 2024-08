Atletica 4×100 e Diaz per un sogno chiamato podio nella settima giornata di gare a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un: Andye la staffettauomini ci provanodiai Giochi Olimpici di. Sia, che ha centrato l’accesso in finale con l’ultima misura, sia la, entrata in finale con il ripescaggio, non hanno impressionato in qualificazione ma in finale i margini di miglioramento che autorizzano a sognare ci sono. Catalin Tecuceanu e Simone Barontini puntano alla finale degli 800 e Sveva Gerevini cerca il record italiano dell’eptathlon. In apertura si prosegue l’eptathlon con il salto in lungo donne. Sveva Gerevini vuole proseguire la sua marcia iniziata ieri e puntare alla top 10. L’Italia proverà a centrare la finale della staffetta 4×400 donne. Dal 1996, anno delle Olimpiadi di Atlanta, le staffette femminili degli Stati Uniti hanno conquistato l’oro ininterrottamente.