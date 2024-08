Via di Gavigno finalmente sicura In arrivo fondi per 700 000 euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Messa in sicurezza della via di, dalla SP2 fino a Rotí. Approvato il finanziamento per il primo lotto, che vale 700 mila, sul bando “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”. Nell’attesa che il Governo assegni le risorse, e nonostante i tre anni di tempo a disposizione per l’esecuzione del progetto, il Comune di Cantagallo annuncia che lavorerà per realizzare l’opera già entro il 2025. E sempre nel 2025 verrà realizzato il secondo lotto - questa volta grazie ai 275 miladella Provincia di Prato - dei lavori sulla stessa via dia partire Rotí e fino al Tabernacolo.