Sport in tv oggi giovedì 8 agosto | palinsesto e orari di tutti gli eventi

(Di giovedì 8 agosto 2024) Occhi puntati ancora una volta sulle Olimpiadi di Parigi 2024, con il via alle gare di nuoto di fondo, dopo le numerose polemiche sulle condizioni della Senna: si parte con la 10km femminile con Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci. Poi canoa, tuffi, taekwondo, Matteo Zurloni a caccia di una medaglia nell'arrampicata, le numerose finali di atletica, la semifinale di volley femminile con l'Italia impegnata. Insomma, ancora tantissime emozioni, ma non solo a Parigi, perché proseguono i tornei Atp e Wta in Canada, oltre alle varie amichevoli di calcio.