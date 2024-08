Non c’è un buon clima nel mondo del gelato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 agosto 2024) Se avete l’impressione di aver mangiato, fin qui, menorispetto alle estati passate, non vuol dire che siete finalmente capaci di rinunciare ai dolci, ma che, probabilmente, le temperature percepite non vi hanno fatto venire voglia di mangiarlo. Con il suo cambiamento e le sue incertezze, ilsta mettendo alla prova tutti quei settori alimentari fortemente dipendenti dalla stagionalità. Stagionalità non solo legata ai cicli di produzione agricola, ma anche a quella commerciale, legata alla vendita e al consumo. A Pasqua di quest’anno abbiamo imparato come il cambiamentotico nelle zone di coltivazione del cacao abbia impattato notevolmente sul prezzo finale delle uova di cioccolato. I consumatori hanno pagato uova pasquali come fossero Fabergé.