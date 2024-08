Filippo Tortu fuori dalla finale dei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024), il talentuoso velocista italiano noto per il suo ruolo nella storica vittoria della staffetta 4×100a Tokyo 2020, ha affrontato una dura sconfittadi2024. Nonostante le grandi aspettative e una preparazione intensa,non è riuscito a superare le semifinali dei 200, mancando così l’accesso alladi2024., foto Ansa – VelvetMagL’atleta sardo ha corso la sua semicon determinazione, ma il tempo di 20.54 secondi non è stato sufficiente per garantirgli un posto tra i finalisti., che aveva già dimostrato il suo talento e la sua velocità in precedenti competizioni, sperava di migliorare ulteriormente i suoi risultati. Tuttavia, la concorrenza è stata agguerrita e il livello delle prestazioni estremamente elevato.