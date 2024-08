Come è andata la qualificazione di Sofia Raffaeli e quando c’è la finale – Orario e tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ipnotica e incantevole. Non ci sono altri aggettivi per poter commentare laall-around individuale di ginnastica ritmica dialle Olimpiadi. Cerchio, palla, clavette e nastro: quattro rotazioni ai limiti della perfezione. La ventenne campionessa azzurra di Chiaravalle ha lasciato tutti a bocca aperta: disinvoltura e grazia per pochissime in gara.ha concluso le eliminatorie in prima posizione grazie al punteggio totale di 139.100. Per la giuria non ci sono stati dubbi: 35.700 con il cerchio, 34.450 nella palla, 35.000 con le clavette e 33.950 con il nastro. Dopo un’intera (e intensa) giornata di gare, le prime 10 classificate delle eliminatorie – tra cui, appunto – prenderanno parte alla(dove si ripartirà da zero) di venerdì 9 agosto alle 14:30.