Alessia Pifferi ha fatto morire la figlia per fare un lungo fine settimana con il compagno Le motivazioni della condanna all’ergastolo

(Di giovedì 8 agosto 2024)taper aver abbandonato a casa da sola per quasi 6 giorni la piccola Diana, poi morta “di stenti e disidratazione”, è stata animata da un “futile ed egoistico movente” ossia “regalarsi un proprio spazio di autonomia” cioè “uncon il proprio” venendo meno “al prioritario diritto/dovere di accudire la figlioletta” di un anno e mezzo. E così facendo ha commesso un reato di “elevatissima gravità, non solo giuridica, ma anche umana e sociale”. Lo scrive la Corte d’Assise di Milano nellesentenza con cui, lo scorso 13 maggio, hato la donna, allora 36enne, al carcere a vita per omicidio aggravato da futili motivi e dal vincolo di parentela: con il suo comportamento ha “ucciso”, anche se non intenzionalmente, la bimba.