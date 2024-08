Tom Hanks | ladri nella villa da 24 milioni di dollari del premio Oscar

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Fortunatamente, al contrario di quel che è successo di recente a Roberto Baggio, Tome la moglie Rita Wilson non erano in casa nel momento in cui ihanno fatto irruzionedependance dellada 26didel. Dopo aver rotto un vetro, hanno avuto poco tempo per arraffare tutto quello che potevano, perché dopo pochi minuti è scattato l’allarme. Il furto è avvenuto qualche settimane fa, ma la notizia è stata diffusa da poco ed è stata confermata al sito Tmz dalla polizia di Los Angeles, raccontando della razzia effettuata daipiccola casa che sorge nei pressi dell’abitazione principale. Quella dove vive la coppia, all’interno di un’area di 14mila metri quadrati, su una collina di Pacific Palisades, con affaccio direttamente sull’Oceano Pacifico.