Scoprire i nostri vini con la guida di Renzi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Alla scoperta dei grandidelle Marche con le degustazionite da Otello, sommelier di riferimento di Food Brand Marche. Un ricco calendario di eventi enogastronomici permetterà di degustare la qualità e conoscere la storia delle 34 eccellenze certificate della nostra regione, tutelate dai rispettivi 9 consorzi riconosciuti a livello europeo, nazionale e regionale. Le degustazioni sono in programma ogni volta alle 18 nei locali di Food Brand Marche in via Cavour, di fianco alla Pescheria (info [email protected] prenotazioni: https://pesaro2024.it/it/food-brand-marche). Si inizia oggi con una Masterclass con la cantina Belisario (Verdicchio di Matelica doc e Verdicchio di Matelica Riserva Docg) in abbinamento a Prosciutto di Carpegna Dop, Ciauscolo Igp, pane Qm, mozzarella fiordilatte Stg con patata rossa di Colfiorito Igp.