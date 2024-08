Olimpiadi di Parigi 2024 Italvolley Femminile splendida | batte la Serbia e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024)– E’ una grande Olimpiade quella dell’Italiadi Volley. Le ragazze battono anche lano in. La prossima partita, verso la finale a cinque cerchi, sarà con la Turchia. Il risultato a favore della Nazionale di Coach Velasco è di 3-0 (26-24, 25-20, 25-20). Le parole dei protagonisti azzurri – Fonte federvolley.it Julio Velasco: “Ogni partita ha una storia a sé, onestamente non mi aspettavo né il 3-0 di questa sera né quello contro la Turchia, ma la squadra deve essere pronta a tutto, ad affrontare ogni tipo di situazione che le capiterà di fronte. All’inizio del match comunque le ragazze, essendo tese, hanno sbagliato qualcosa in battuta e ricezione, quelle sono due tecniche che hanno bisogno di tranquillità, soprattutto la ricezione.