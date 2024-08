Medio Oriente per Blinken l’accordo su Gaza è nelle mani del nuovo leader di Hamas

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildi, Yahya Sinwar, ha l’ultima parola sul buon esito della trattativa per un accordo sul rilascio degli ostaggi e su un cessate il fuoco a, ha detto ai giornalisti nel Maryland il segretario di Stato americano Antony. Per il segretario di Stato Usa il buon esito della trattativa sul rilascio degli ostaggi e su un cessate il fuoco adi Sinwar “Come è successo per un po’ di tempo, la responsabilità è sua”, ha detto, subito dopo cheha accettato che Sinwar sostituisse ilassassinato del gruppo, Ismail Haniyeh. “I negoziati hanno raggiunto la fase finale e crediamo fermamente che dovrebbero arrivare al traguardo molto, molto presto”, ha spiegato