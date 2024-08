Kamala Harris ha scelto il suo vice | ora vedremo se Tim Walz la aiuterà a battere Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un uomo e un bianco – fin qui il pronostico è stato rispettato – che porti voti da uno Stato in bilico – e qui, invece, il pronostico è andato a vuoto:ha creato una parziale sorpresa, scegliendo come suoil governatore del Minnesota Tim. Forse perché è preoccupata che gli Stati in bilico si stiano ampliando, al di dà dei sette canonici di Usa 2024, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Georgia, Arizona e Nevada. O, forse, perché il suo obiettivo è l’elettorato in bilico, la classe lavoratrice rurale e industriale del Midwest e della Rust Belt, che comprende Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, dove i democratici devono vincere se vogliono restare alla Casa Bianca.