Ciclismo inseguimento a squadre | l’Italia è medaglia di bronzo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gli azzurri dell’uomini tornano sul podio olimpico, questa volta con unadi, dopo aver trionfato a Tokyo con l’oro. Il quartetto composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon ha sconfitto la Danimarca nella finale per il terzo posto, dimostrando grande determinazione e abilità. Rimonta straordinaria negli ultimi 1000 metri Durante la gara, gli Azzurri sono stati in svantaggio per quasi tutta la durata, ma negli ultimi 1000 metri hanno messo in atto una straordinaria rimonta. Ganna, Consonni, Lamon e Milan hanno saputo resistere all’aggressività degli avversari nei primi due chilometri, per poi effettuare un’accelerazione decisiva, guidata da Milan, nel terzo chilometro.