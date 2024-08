Pedrengo addio all’ex sindaco Gabbiadini | Hai amato il tuo paese

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024)di, Gabriele. A soli 49 anni, si è spento lunedì 5 agosto a causa di un improvviso infarto, lasciando un grande vuoto nei famigliari, negli amici e nelle tante persone che lo hanno conosciuto. Appassionato di politica sin da giovanissimo, è stato tra i fondatori e l’anima della lista “Uniti per il cambiamento” con cui è stato eletto primo cittadino della comunità pedrenghese per due mandati consecutivi, dal 2009 al 2014 e dal 2014 al 2019. Nel primo, sostenuto da PdL, Lega Nord e L’Altra Voce, mentre nel secondo come lista civica, tracciando il solco lungo il quale sta proseguendo “Uniti per il cambiamento 2.0” alla guida delcon l’attuale sindaca Simona D’Alba, che ha raccolto il suo testimone vincendo alle amministrative del 2019 e riconfermata pochi mesi fa, nel giugno 2024.