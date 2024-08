Nuoto Gregorio Paltrinieri in acqua a Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 6 agosto 2024) Il leggendario campione azzurro sarà in città il 14-15 settembre per un evento dell’associazione per la ricerca sul cancro, 6 Agosto 2024 – Dopo il bronzo negli 800 e l’argento nei 1500 stile libero, in attesa della 10 chilometri nella Senna, il 14 e 15 settembrepotrà salutare il monumentale campione olimpionico dicon Dominate the Water. Per questa tappa, in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, prevista una gara di 500 metri in mare. L’iscrizione alla gara è gratuita e sarà effettuata direttamente nei giorni della tappa ai nostri stand, con una donazione che potrà essere effettuata direttamente allo stand che sarà presente al villaggio di partenza. La AIRC Sprint Race, questo il nome dell’evento, prenderà il via al raggiungimento del numero minimo di 50 iscritti.