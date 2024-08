Fuggì dal Camerun dove l’omosessualità è reato Cindy Ngamba vince la prima storica medaglia dei Rifugiati | Là fuori siamo milioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Affrontare una vita intera senza la propria madre, espulsa e non gradita dal proprio paese d’origine perchéè un, in Gran Bretagna da 15 anni ma senza aver ancora ottenuto la cittadinanza. Poi, i Giochi Olimpici a Parigi con il Refugee Olympic Team (team) da portabandiera e la. Questa la storia diWinner Djankeu, atleta 25enne originaria delche ha raggiunto le semifinali del torneo di boxe 75kg: un’ormai certadi bronzo per un traguardo storico. “Sono solo un essere umano. Ci sono molti altrilà. Io sono solo una di: spero solo che la mia storia e il mio viaggio siano in qualche modo fonte di ispirazione”.