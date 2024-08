Calcio La verità di Claudio Tomassoni | Addio al Villa Strada? Abbiamo avuto visioni contrastanti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 6 agosto 2024) L’intervista al tecnico cingolano: “La promozione in Seconda è stata una soddisfazione immensa. Non porto rancore verso la società: c’erano differenze di vedute dal punto di vista tecnico, gestionale, organizzativo e di tempistiche. Al momento non ho nessuna offerta, ma mi tengo aggiornato e seguirò alcuni miei amici allenatori” CINGOLI, 6 agosto 2024 –non dimenticherà mai la stagione 2023-2024. La storica bandiera della Cingolana, infatti, ha ottenuto la promozione dalla Terza alla Seconda Categoria con il, come allenatore-giocatore, al primo anno in una panchina senior, con la vittoria dei play-off contro la Spes Jesi. “Una sensazione bellissima – spiegain esclusiva a Vallesina.TV -, ho cercato di godermi ogni momento al culmine di una stagione lunga e faticosa, in cui ho fatto diversi errori tecnico-tattici”.