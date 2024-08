Mercati Spread Btp-Bund schizza a 153 punti dopo il crollo di Tokyo | pesa la situazione geopolitica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 5 agosto 2024) La tempesta finanziaria globale si intensifica, e con essa cresce l’appetito per i porti sicuri. Gli investitori, mossi da un’avversione al rischio senza precedenti, guardano con crescente interesse ai titoli di stato tedeschi, considerati baluardi di stabilità in un mare di incertezze. Di conseguenza, lotra il Btp decennale italiano e iltedesco continua a dilatarsi, raggiungendo nuovi picchi. Giornata turbolenta per i, lovola In apertura di contrattazioni, il differenziale di rendimento tra il Btp decennale italiano (Isin IT0005560948) e iltedesco èto a 153 e 154base, rispetto ai 150 della chiusura di venerdì scorso. Questo movimento riflette principalmente un calo nei rendimenti del, che attualmente rende il 2,10%, mentre il rendimento del Btp italiano si mantiene pressoché stabile, passando dal 3,63% al 3,64%.