Corriere dello Sport – le trattative di oggi LIVE

(Di lunedì 5 agosto 2024) 2024-08-05 11:47:41 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Inizia un’altra intensa settimana di calciomercato. Diversi i fronti caldi: dal Napoli che deve cedere Osimhen per portare Lukaku alla corte di Conte, alla Roma che pensa a Saelemaekers e che, dopo il colpo Dovbyk, potrebbe presto salutare Abraham, nel mirino del Milan. Tiene poi banco anche il futuro di Chiesa, messo ufficialmente in uscita da Thiago Motta. Aggiornamenti in tempo reale, segui la diretta de Il– Stadio. 12:00 Fiorentina, tre colpi in canna Fiorentina, settimana decisiva per Gudmundsson, Tessmann e Bove. Il sì per l’islandese può arrivare in pochi giorni. Poi la Viola deciderà il futuro di Gonzalez.