Calciomercato Milan attaccante e centrocampista | il punto

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il lavoro di Zlatan Ibrahimovic e dei dirigenti rossoneri sul terreno florido delle trattative non è ancora completo. Ildel, infatti, sembra aver individuato due priorità che cercherà di rincorrere, raggiungere e portare a casa in questo mese scarso che ci separa dal gong finale delle contrattazioni estive. La priorità è l’: dopo l’addio di Olivier Giroud e l’arrivo di Alvaro Morata, il Diavolo è in cerca di un’altra punta da alternare allo spagnolo. Il profilo individuato è quello di Tammy Abraham della Roma, ma la trattativa con i capitolini, che chiedono almeno 25 milioni di euro senza contropartite, non è ancora decollata.