Bomber | è corsa a tre E la Coppa Italia si avvicina

(Di lunedì 5 agosto 2024) Santini, Costantino e Magrassi: è da questo terzetto che dovrebbe uscire il nome del nuovo centravanti della Lucchese, quello che permetterebbe di alzare notevolmente l’asticella alla squadra di Gorgone. Alla luce del fatto che tutte e tre le prime punte in oggetto viaggiano con ingaggi molto sostenuti, il presidente Bulgarella, sia pure a malincuore dovrà lasciare che Mario Ravasio lasci la Lucchese, portando in cassa quel "tesoretto" da reinvestire sul futuro numero 9. Non sappiamo se una di queste tre trattative che il diesse Ferrarese sta portando avanti, sia pure sotto traccia, andrà in porto nella settimana che culminerà con l’esordio indi Vercelli. E’ ovvio che l’impegno di domenica pomeriggio al "Piola" servirà soprattutto al tecnico rossonero per verificare a che punto è il processo di amalgama, considerando i continui arrivi scaglionati.