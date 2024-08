Parigi 2024 Djokovic nell’olimpo | batte Alcaraz e vince la medaglia d’Oro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto– Alle Olimpiadi di, Novakha conquistato lanel torneo di tennis maschile. Nella finale, disputata oggi presso il prestigioso impianto di Roland Garros,ha sconfitto un fenomenale Carlos, che però si è dovuto arrendere. Nole ha trionfato in 2 tie break, 7-6 7-6, prima di lasciarsi andare ad un pianto liberatorio sul centrale del Roland Garros. Una battaglia all’ultimo punto durata quasi 3 ore, nonostante i set siano stati solo 2., 37 anni, riesce dunque a conquistare l’unico titolo che gli mancava. Ci sono volute 5 Olimpiadi per farcela, ma alla fine ce l’ha fatta. Non solo grazie alla sua mente d’acciaio, che gli consente di non sbagliare mai nei momenti decisivi (una roba mai vista, quasi surreale) ma anche grazie alla straordinarria condizione fisica.