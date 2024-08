Nuoto l’Italia chiude le Olimpiadi di Parigi 2024 con un podio in meno di Tokyo Ma la qualità è aumentata…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) La Defence Arenai battenti. Sono stati nove giorni piuttosto intensi per questedie l’Ital-ha chiuso con cinque medaglie, una inrispetto a. Un bilancio di 2 ori, 1 argento e 2 bronzi. L’avventura tricolore nella vasca transalpina è stata più qualitativa rispetto a quella nipponica, dal momento che tre anni fa il metallo pregiato non fu ottenuto dai nostri portacolori. Il bilancio in piscina, infatti, fu di sei podi, ovvero 2 argenti e 4 bronzi. In questo discorso pesano tanto i sigilli personali di Thomas Ceccon nei 100 dorso e di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, al pari della doppietta argento-bronzo di Gregorio Paltrinieri nei 1500 e negli 800 stile libero. Il restante bronzo è quello della 4×100 stile libero che si è confermata su standard molto elevati. Una rassegna a Cinque Cerchi, dunque, con i metalli pregiati, ma conprofondità.