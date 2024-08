Nuoto Katie Ledecky non si accontenta e punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Continuare a spingere.non è sazia e intende scrivere altre pagine di storia. Con la doppietta 800-1500 stile libero ai Giochi di Parigi, la fuoriclasse americana ha portato il computo a nove gli ori olimpici nella propria carriera, eguagliando il record della ginnastica sovietica Larisa Latynina, unica donna ad aver collezionato così tanti titoli. Perè arrivata anche la 14ª medaglia a Cinque Cerchi con l'affermazione nelle 16 vasche, a precedere l'australiana Ariarne Titmus e la connazionale Paige Madden, in una gara in cui Simona Quadarella è giunta in quarta posizione.