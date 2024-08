Napoli beffato da Mourinho | Manna deve dire addio al suo obiettivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 agosto 2024) Per i tifosi del, dopo l’amichevole persa contro il Girona, bisogna registrare un’altra brutta notizia per colpa di. Ildi Antonio Conte ha perso ieri sera allo Stadio Patini la prima amichevole di questo suo precampionato. Il Girona ha infatti battuto i partenopei con il risultato di 0-2. La gara, di fatto, è stata sbloccata da un errore di Alex Meret in fase di palleggio, fornendo praticamente un assist a van de Beek. Mentre il secondo gol dei catalani è stato siglato nei minuti finali, esattamente all’83’, da Villa. Dopo questo test amichevole con il Girona, Antonio Conte ha dato una giornata e mezza di riposo ai suoi uomini. Anche perché sabato prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà il debutto stagionale, ovvero il match di Coppa Italia contro il Modena.