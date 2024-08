Blitz a Miramare Coppia di balordi gli occupa la casa mentre lui è in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024)no un appartamento di edilizia popolarel’inquilino è ricoverato in. L’immobile, situato in via Marconi, è stato sgomberato l’altro ieri dalla polizia locale di Rimini intervenuta in una abitazione di proprietà dell’Acer, a, a seguito della segnalazione partita dallo stesso inquilino: ricoverato in, infatti, la suarisultavata abusivamente da una. Quest’ultima pare che si fosse impossessata in qualche modo di un doppione delle chiavi dell’appartamento approfittando quindi dell’assenza del proprietario per introdursi abusivamente nel’immobile. Durante il controllo, la squadra giudiziaria della polizia locale ha sorpreso i due ancora in