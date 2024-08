Valanga di offese per Marattin dopo le critiche alla svolta di Renzi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Le valigie sono pronte, ma non per andare in vacanza. Tra i parlamentari di Italia Viva, ma anche tra gli eletti locali e i dirigenti provinciali c'è aria di trasloco. Si fanno tre nomi, nel partitoano, pronti a calare la scialuppa di salvataggio. Quello più probabile è Naike Gruppioni, ex di Azione transitata dieci mesi fa tra iani e già pronta ad approdare a nuovi lidi. Non è la sola. Dietro le quinte della proverbiale riservatezza di Tajani, Forza Italia stringe i contatti e gli accordi con chi vuole lasciare gli incerti lidi delsmo per una collocazione più solida. E non è neanche solo IV a perdere pezzi: anche Azione di Carlo Calenda vede più di un esponente interrogarsi sul futuro. La «grande convention unitaria» preannunciata dai calendiani per l'autunno, al momento, è confermata. Elena Bonetti, exana passata con l'altra gamba del Terzo polo, rassicura.