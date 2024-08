Il nuovo commissariarto sarà dedicato a Luca Scatà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilcommissariato, che sorgerà sulle aree Falck,intitolato a, l’agente che il 23 dicembre 2016 fermò il terrorista islamico Anis Amri, rimasto ucciso in un conflitto a fuoco in piazza Primo Maggio. Giovedì scorsosi è spento a 35 anni dopo una lunga malattia. "Oltre ad aver dimostrato uno straordinario coraggio e un grande senso del dovere,ha affrontato una battaglia personale contro un cancro che non gli ha lasciato scampo - commenta il sindaco Roberto Di Stefano -. Questa iniziativa non solo rappresenta un doveroso riconoscimento all’abnegazione dimostrata in servizio ma vuole anche testimoniare il rispetto per la sua persona".