Edificio confiscato alla mafia Dalla Regione 194mila euro

(Di sabato 3 agosto 2024) MONTOPOLI LaToscana ha concesso un altro contributo al Comune di Montopoli per la riqualificazione del benea Capanne e diventato centro antiviolenza. In totaleche verranno utilizzati per la sistemazione del tetto. Nel 2024 arriveranno 26mila, nel 2025 168mila. Previsti anche l’isolamento termico della copertura, la sostituzione degli infissi e il trattamento del parquet al primo piano. Il bene aveva già ottenuto d183milaper la sistemazione dei locali al piano terra, prima inutilizzati, la creazione di un locale sala accoglienza, un ufficio e un bagno accessibile per i portatori di handicap. L’instzione di una piattaforma elevatrice e una modifica nella suddivisione degli spazi al primo piano per migliorare la distribuzione delle camere e dei bagni.