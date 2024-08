Corriere dello Sport – Lotito e l’altro Greenwood

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 agosto 2024) 2024-08-02 10:33:02 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del: Le telefonate e i messaggi su whatsapp di De Zerbi hanno contribuito a influenzare la decisione di Mason, così come i consigli del papà Andrew e della mamma Melanie, ma a fare la differenza è stata la forza economica dell’Olympique Marsiglia, che fattura trecento milioni – il doppio della Lazio – e viene finanziato dall’imprenditore americano Franck McCourt, a cui Forbes attribuisce un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari. Neppure i possibili problemi ambientali e l’onda negativa dei giudizi espressi dal sindaco Benoit Payen e da alcuni giornali francesi, pronti a ricordare la denuncia per violenza domestica ricevuta in passato dal giocatore, hanno fatto cambiare idea a Mason e alla moglie Harriet.