Angelina Mango da piccola | la foto da bambina mostra il sorriso più bello

(Di sabato 3 agosto 2024) Com’erada? Ce la immaginiamo semplice, sorridente, con un microfono giocattolo in mano. Ed è proprio così lache la cantante ha postato sui social per annunciare ai fan che il tour 2024 è completamente sold out e che La noia è il brano di una solista più ascoltato su Spotify. Il carosello su Instagram comincia con ladi una babye prosegue con immagini di concerti, brevi video, per terminare con la locandina “Sold out” del suo ultimo tour. LadidaSorridente, con i capelli chiari a scodella, una bavaglia rosa e un piatto di pasta al ristorante. Ecco “com’è iniziata” perla sua storia d’amore con la musica, un percorso fatto di cuore, passione, soddisfazione e successi.