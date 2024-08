Angela Carini ci ripensa | La boxe è la mia vita mi rivedrete sul ring

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Ritiro? Sì. Anzi no. Arriva direttamente dala precisazione rispetto a quanto affermato ai microfoni de La Stampa. In particolare, è alla Gazzetta dello Sport che dichiara di non essersi riferita tanto a un abbandono delle scene pugilistiche quanto a un momento di stop dalche non significa uscita di scena. Così la pugile napoletana alla Rosea: “Laè la mia, non potrei mai. Semplicemente, era un modo per dire che adesso mi voglio disintossicare un po’ dopo tre anni a tutta, faticosi e di grandi sacrifici, finalizzati alla partecipazione olimpica. Ma mipresto. E sarà su un“.