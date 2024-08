L’Appennino fa bene all’Italia baby Tre vittorie su tre contro la Spagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tre test match, treReggiano portanel collegiale congiunto delle nazionali di pallavolo femminile under 20 italiana e spagnola in corso a Castelnovo. Le azzurre allenate da Gaetano Gagliardi si sono imposte sempre per 3 a 1, anche se in occasione di gara-2 il quarto set si è disputato a risultato già acquisito. Complessivamente hanno assistito alle gare circa 450 spettatori. La gara più seguita è stata quella di domenica scorsa con 230 appassionati in tribuna, molti dei quali giunti da varie città del nord Italia. La trasmissione in diretta da Castelnovo Monti delle tre gare nel canale Youtube della Federazione Pallavolo ha complessivamente totalizzato oltre 9mila visualizzazioni.