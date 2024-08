Una trappola d’asfalto Con quei cantieri infiniti restringimenti e traffico sono all’ordine del giorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Morire a 38 anni, a bordo della tua motocicletta, in un pomeriggio caratterizzato dall’afa di fine luglio. Questo quanto accaduto ieri, intorno alle 14, a Davide Cirigliano - di professione meccanico - che mentre stava percorrendo sulle due ruote in direzione Santo Stefano il raccordo, si è scontrato contro un camion che si stava invece dirigendo nell’area del retroporto di Santo Stefano Magra per scaricare i container. Un raccordo, quello che collega Spezia a Santo Stefano, che da almeno due anni è in condizione di stress per via dei diversiche vipresenti e che provocanodi carreggiata e rallentamenti. Un tratto di strada ad alta velocità molto utilizzato da residenti ma anche e soprattutto dai mezzi pesanti.