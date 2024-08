Revocati gli arresti domiciliari | Giovanni Toti torna in libertà

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 1 agosto 2024)non è più agli. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova Paola Faggioni ha dato il via libera alla richiesta di revoca della misura cautelare presentata dai legali dell’ex presidente della Regione Liguria, indagato per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. La decisione del gip è arrivata nella mattinata di oggi, giovedì 1 agosto, dopo che la Procura genovese aveva dato parere favorevole.così indopo 86 giorni trascorsi ainella sua casa di Ameglia, in provincia di La Spezia. La revoca degliè stata accordata dopo che lo scorso 26 luglio l’esponente politico si è dimesso dalla presidenza della Regione.