Dal 1 agosto al 1 agosto da Tokyo a Parigi | ancora un giorno storico per l’Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) I 20 minuti più belli dello sport italiano, li hanno chiamati. Il primodel 2021, allo stadio nazionale di, Marco Tamberi e Marcell Jacobs riscrivevano a quattro mani la storia olimpica della nostra nazione. Certo, qui si parla della disciplina più attesa ai Giochi, oltre che della gara regina di questo sport, ma anche oggi, primo2024,dimostra di avere un certo feeling con questa data. Sono altre due medaglie d’oro, di nuovo nel giro di 20 minuti, che vedono incisi i nomi di Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi. Eppure la giornata comincia come peggio non si può. Tra le strade della capitale francese, l’atletica leggera inaugura le sue Olimpiadi con la 20 km di marcia., in questo primo, difende l’oro in entrambe le categorie. Cominciano gli uomini, ed è il momento di Massimo Stano.