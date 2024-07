Roma incendio vicino a Tribunale di piazzale Clodio | evacuate palazzine e sede Rai VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Unè divampato oggi dietro la Corte d’Appello di. Attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme, deflagrate intorno all'ora di pranzo. Un'alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona.quattroe 40 persone dall'Osservatorio Astronomico. È stata evacuata anche laRai di via Teulada ed è stata sospesa la puntata di Estate in Diretta, in onda su Rai1, e i lavoratori delle sedi anche di via Goiran, via Gomenizza, via Novaro sono stati invitati a lasciare, in via precauzionale, gli insediamenti aziendali. "Gravissimoalle spalle dellaRai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare", ha scritto su Facebook Sigfrido Ranucci, postando undelle fiamme con un elicottero dei vigili del fuoco impegnato sul posto.