Peppe Di Stefano e Carlo Pellegatti | festa Milan stasera nelle Marche

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Grandea tinteconDi. IlClub Castelfidardo invita i propri associati a non mancare alla cena di gala di, direzione Tavolo Matto (Ristorante Pizzeria di Potenza Picena). Superdi inizio stagione con l’obiettivo di festeggiare nel migliore dei modi i primi 35 anni del club di Castelfidardo (An). Ci saranno, udite udite,Di(Sky Sport) e l’altro noto giornalista (tifosissimo del. Tutti coloro che saranno presenti allaavranno l’opportunità di incontrare alcuni ospiti Campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo con il. Per ulteriori info rivolgersi direttamente alClub Castelfidardo. Nell’occasione dei 35 anni il Club rossonero di Castelfidardo ha ufficialmente lanciato la pagina Instagram.