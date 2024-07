Omicidio di Sharon ancora nessun indagato | Chi ha sentito qualcosa chiami i carabinieri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Ribadiamo l’invito a chiunque abbia visto oa contattarci”. È l’appello del comandante del reparto operativo deidi Bergamo Riccardo Ponzone per cercare di fare luce sull’diVerzeni, la 33enne uccisa a coltellate lunedì notte a Terno d’Isola. A 36 ore dal ritrovamento della donna in via Castegnate, dopo che lei stessa aveva chiamato il 118, “abbiamo dei possibili sospettati come è ovvio che sia, mao èstato iscritto nel registro degli indagati”, spiega Ponzone. Nemmeno il compagno della vittima, Sergio Ruocco, con il quale conviveva da tre anni al primo piano di una villetta in via Merelli, a un chilometro da dove è avvenuto il fatto: “Dopo l’interrogatorio l’uomo è potuto tornare a casa ed è libero perché non sono emersi indizi nei suoi confronti.