Musica e salute in 270 al Rockisland a sostegno della cardiologia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Grande il successo aldi “Per il Cuore”, l’iniziativa promossa dal locale riminese con il patrocinio del Comune di Rimini, la compartecipazione dell’Ascor (Associazione sostenitoriospedaliera riminese), Associazione il Cuore di Luca Petitti, Centro per i Diritti del Malato Natale Bolognesi e ildell’Ospedale Infermi, a partire dal primario, Filippo Ottani. Ben 270 persone hanno preso parte alla serata con cena edal vivo, finalizzata a contribuire alla raccolta fondi per dotare lariminese di un nuovissimo ecocardiografo. In sintonia con il climaserata, pure il festeggiamento del concreto numero 100 tenuto dalla brillante e rinomata band “Doors to balloon”, composta da medici cardiologi e “capitanata” dal dottor Andrea Santarelli, il noto cardiologo riminese attualmente primario all’Ospedale di Cesena.